Canada, vince 31 milioni alla lotteria: ecco come cambierà la vita di Jennifer Cole

Jennifer Cole, residente a West Kelona, ha vinto 31 milioni di dollari alla lotteria: come li spenderà?

Jennifer Cole, una donna residente a West Kelona, nella British Columbia (Canada), ha vinto 31 milioni di dollari alla lotteria. La sua vita ora cambierà radicalmente grazie all’immensa fortuna che si è ritrovata all’improvviso. Jennfier ha già deciso di prendersi un po’ di tempo per decidere come spendere i soldi: sicuramente viaggerà.

Cole è abbonata al servizio PlayNow.com. Ultimamente aveva sentito dire che una somma fosse stata qui vinta. Ha quindi effettuato l’accesso e ha scoperto di esere stata lei la vincitrice, con suo grande stupore! Adesso andremo a riassumere la storia di Jennifer Cole, vincitrice di 31 milioni alla lotteria.

Vince 31 milioni alla lotteria: nuova vita per Jennifer

La decisione di creare un abbonamento alla lotteria su PlayNow.com lo scorso maggio ha cambiato per sempre la vita di Jennifer Cole.

La donna ha vinto l’estrazione del Lotto Max da 31 milioni di dollari lo scorso 8 luglio. Cole ha affertmato, tramite alcune dichiarazioni riportate da Kelownacapenews.com: “Ho sentito che il jackpot era stato vinto su PlayNow.com, quindi ho effettuato l’accesso al mio account”. Si tratta del più grande premio della lotteria mai assegnato da un biglietto acquistato su PlayNow.com.

Non vede l’ora di andare in pensione

Jennifer Cole ha dichiarato che non vede l’ora di andare in pensione e trascorrere più tempo con la sua famiglia. Il futuro? Beh, avrà ancora molto tempo per pensarci, intanto una cosa è sicura: “Ho intenzione di prendermi del tempo per decidere cosa accadrà dopo, ma non vedo l’ora di viaggiare”.