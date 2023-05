Nella mattina di giovedì 25 maggio una nave mercantile si è incagliata presso il Canale di Suez in Egitto. Il traffico marittimo è rimasto bloccato per due ore fino a quando non sono intervenuti i rimorchiatori che hanno provveduto a liberare l’imbarcazione. La società che si occupa della gestione del traffico nel canale, la Leth Agencies, ha reso noto il nome della nave: si tratta della Xin Hai Tong 23 proveniente da Hong Kong.

Um imprevisto che ha provocato diversi disagi

La nave era diretta presso la foce meridionale del Canale di Suez, proprio dove è rimasto incagliate. Come informa il Post, dietro di essa sono rimaste bloccate altre quatto imbarcazioni e di conseguenza sono rimaste temporaneamente fermele partenze dall’entrata settentrionale.

Traffico bloccato nel Canale di Suez: non è la prima volta

Non è la prima volta che accadono episodi simili nel Canale di Suez. Già nel marzo del 2021 ci fu l’incagiamento di un’altra nave mercantile, la portacontainer Ever Given, che bloccò il traffico per una settimana e causando importanti perdite economiche, in quanto dal Canale di Suez passa circa il 12% del traffico commerciale internazionale. Come si legge dal Fatto Quotidiano all’epoca per poterla sbloccare fu necessario l’intervento di una flotta di rimorchiatori, con l’aiuto della marea.