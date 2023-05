Una violenta scossa di terremoto, avvertita nella notte tra ieri mercoledì 24 e oggi giovedì 25 Maggio, ha spaventato Panama. Il sisma ha avuto epicentro in mare e ha avuto una potenza di 6.6 sulla scala Richter: circa 10 minuti dopo la prima scossa, se ne è avvertita un’altra un po’ più debole.

Panama, violenta scossa di terremoto a 50 km da Puerto Obaldia

L”Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e il servizio di monitoraggio geologico Usa (Usgs) hanno registrato una nuova scossa di terremoto di magnitudo 6.6 a largo delle coste di Panama, a circa 50 chilometri da Puerto Obaldia. Il sisma, di magnitudo 6.6, si è verificato alle 5.05 della notte italiana e 10 minuti dopo è stato seguito da un’altra scossa di magnitudo 4.9. Non è anocra noto alle autorità se ci siano stati morti o feriti.

Terremoto a Panama: il rischio tsunami

Nel frattempo, l’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi ha escluso che ci sia la possibilità di un’allerta tsunami nel Paese. Il Sistema di Protezione civile di Panama ha fatto sapere che il sisma si è sentito anche nel Darién e a Panama Ovest ma, almeno in quelle zone: “Non ci sono segnalazioni di danni, ma continuiamo a monitorare la situazione“.