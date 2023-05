La maledizione della tomba egizia torna a colpire: regista si ammala di una "malattia misteriosa"

"Siamo entrati in una tomba che non veniva aperta da anni. Quel giorno, mentre stavo tornando al Cairo, ho iniziato a non sentirmi bene", ha raccontato Ramy Romany.

Aprire una tomba egizia può portare sfortuna? Secondo quanto raccontato da Ramy Romany, regista ed egittologo, in un certo senso, sì. Romany ha infatti dichiarato al The Jordan Harbinger Show di essersi ammalato di una “malattia misteriosa” proprio dopo aver aperto un’antica tomba.

“La gente del posto è rimasta lontana prima per assicurarsi che non ci fossero serpenti o maledizioni”

Nel 2019, dopo avere aperto una tomba egizia per il programma televisivo Mummies Unwrapped, in onda su Discovery Channel, Ramy Romany si è sentito male. Il suo team stava girando un episodio su dei resti mummificati che, secondo alcuni, apparterrebbero a una figura biblica.

“Siamo entrati in una tomba che non veniva aperta da anni. Abbiamo aperto la porta e la gente del posto è rimasta lontana prima per assicurarsi che non ci fossero serpenti o maledizioni. La tomba era infinita. Abbiamo continuato a scendere delle scale ed era piuttosto polverosa. Quel giorno, mentre stavo tornando al Cairo, ho iniziato a non sentirmi bene“, ha spiegato Romany. La mattina seguente, al regista è salita la febbre a 42°. Romany ha anche iniziato a tossire sangue.

La tomba egizia non veniva aperta da 600 anni

La tomba non veniva aperta da 600 anni e, mentre va esclusa la presenza di maledizioni, è probabile che nell’antico luogo ci fossero degli agenti patogeni fungini, trovati anche in altre tombe.

Ramy Romany ha raccontato che l’esatta causa della sua malattia rimane comunque ancora sconosciuta. “Alla fine, quattro giorni dopo mi sono ripreso. Che fosse o meno una maledizione della mummia, qualcosa in quella tomba mi ha preso“, ha commentato il regista. Romany è stato l’unico membro della troupe a sentirsi male.

Leggi anche: Egitto, scoperta tomba di 3.200 anni fa nella necropoli di Saqqara

Leggi anche: Egitto, Scoperto tunnel nascosto nella Piramide di Cheope