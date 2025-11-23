Cancellazione dei voli internazionali per il Venezuela: le tensioni con gli Stati Uniti spiegate

Recentemente, sei compagnie aeree internazionali hanno deciso di sospendere i voli verso il Venezuela. Questa decisione segue un avviso di sicurezza emesso dagli Stati Uniti, che mette in guardia su una situazione potenzialmente pericolosa nello spazio aereo venezuelano, a causa di attività militari intensificate nella regione.

Compagnie aeree che hanno interrotto i voli

Tra le compagnie che hanno annunciato la sospensione dei voli figurano Iberia di Spagna, TAP del Portogallo, LATAM di Cile, Avianca dalla Colombia, GOL del Brasile e Caribbean Airlines di Trinidad e Tobago. La presidente dell’Associazione delle compagnie aeree venezuelane, Marisela de Loaiza, ha confermato queste cancellazioni, evidenziando che TAP ha annullato voli programmati per sabato e per il martedì successivo, mentre Iberia ha sospeso i voli verso la capitale venezuelana, Caracas, fino a nuovo avviso.

Motivazioni delle cancellazioni

TAP ha comunicato che la sua decisione è stata influenzata dall’avviso statunitense, che evidenzia l’assenza di garanzie per la sicurezza delle operazioni aeree nello spazio aereo del Venezuela. È interessante notare che alcune compagnie, come Copa Airlines di Panama, Air Europa e PlusUltra di Spagna, continuano a volare verso il paese sudamericano, almeno per il momento.

Le tensioni politiche e militari

Le sospensioni di volo si inseriscono in un contesto di crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e il Venezuela. Gli Stati Uniti hanno recentemente inviato truppe e la loro portaerei più grande, la USS Gerald R. Ford, nel Mar dei Caraibi come parte di un’operazione che Washington definisce anti-narcotico. Tuttavia, il governo di Caracas accusa gli Stati Uniti di cercare di rovesciare il presidente Nicolas Maduro.

Operazioni militari statunitensi nel Mar dei Caraibi

Negli ultimi tempi, le forze militari statunitensi hanno condotto almeno 21 attacchi contro presunti barconi di narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi e nel Pacifico, causando la morte di almeno 83 persone. Critici di questa azione sostengono che essa violi sia il diritto internazionale che le normative statunitensi.

Le dichiarazioni di Trump e il futuro dei rapporti

Il presidente Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni contrastanti riguardo a un possibile intervento militare in Venezuela. In un’intervista, ha affermato di non credere che gli Stati Uniti stiano per entrare in guerra contro Caracas, ma ha anche sottolineato che le forze venezuelane dovrebbero preoccuparsi del futuro del loro governo.

Possibili contatti con Maduro

Recentemente, Trump ha aperto a un possibile dialogo con Maduro, affermando che gli Stati Uniti potrebbero considerare l’idea di avviare trattative. Questa disponibilità è accompagnata da un’informativa della Federal Aviation Administration (FAA), che invita tutti i voli nella regione a esercitare cautela a causa delle minacce persistenti.

Le accuse contro Maduro e il Cartel de los Soles

Le relazioni tra Washington e Caracas sono state caratterizzate da tensioni sin dall’ascesa di Hugo Chavez negli anni 2000. Con l’arrivo al potere di Maduro, le tensioni sono aumentate ulteriormente. Gli Stati Uniti, attraverso diverse amministrazioni, hanno rifiutato di riconoscere la legittimità di Maduro, imponendo severe sanzioni economiche e accusandolo di corruzione e autoritarismo.

Le dichiarazioni di Maduro e le manifestazioni di opposizione

Maduro ha accusato gli Stati Uniti di creare pretesti per una guerra, esprimendo la sua disponibilità a dialogare ma avvertendo che il Venezuela si difenderà. Nel frattempo, l’opposizione, rappresentata dalla leader Maria Corina Machado, continua a mobilitarsi, chiedendo il rispetto della volontà del popolo e una transizione pacifica del potere.