Un cane ha aggredito al volto una bambina di 3 anni: l’episodio sarebbe avvenuto venerdì scorso presso un’abitazione di Lipomo (Como). La piccola ha riportato gravi lesioni e si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. A soccorrere la piccola sono intervenute la nonna e la bisnonna: una delle due donne è stata aggredita dall’animale; per difendersi lo ha quindi ucciso con un coltello. La procura di Como ha aperto un fascicolo per quanto avvenuto. Il cane ucciso è stato affidato a un servizio veterinario. Era un meticcio di grossa taglia, che aveva sempre vissuto assieme alla bambina. Al momento dell’aggressione la piccola stava giocando sul balcone: le grida della piccola hanno attirato nonna e bisnonna che sono intervenute per proteggerla.

Cane azzanna bimba al volto: ucciso con un coltello da cucina

La donna ha usato un coltello da cucina per difendersi contro l’animale inferocito. Giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso la bambina, portandola in ospedale per essere operata. Come precisa TPI, anche la nonna è rimasta ferita ed è stata medicata al pronto soccorso.

La piccola sarebbe fuori pericolo

Da FanPage si legge che la bimba è già stata operata per limitare i danni subiti dai morsi del cane. Ora sarebbe fuori pericolo, anche se la prognosi rimane riservata.