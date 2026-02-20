Sanremo, 1,9 milioni di italiani hanno una canzone del Festival come suoneria del cellulare

Sanremo, 1,9 milioni di italiani hanno una canzone del Festival come suoneria...

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it all’istituto di ricerca EMG Different, sono oltre 1,9 milioni gli italiani che hanno scelto una canzone suoneria telefono Festival di Sanremo per personalizzare il proprio cellulare.

A poche settimane dalla 76ª edizione della kermesse, il dato conferma quanto le canzoni presentate sul palco dell’Ariston continuino a vivere ben oltre la gara, trasformandosi in colonne sonore quotidiane.

Festival di Sanremo, le canzoni più usate come suoneria del telefono

In cima alla classifica delle suonerie sanremesi più diffuse troviamo Olly con Balorda nostalgia (Sanremo 2025): quasi 180.000 italiani hanno scelto il suo brano come suoneria.

Subito dopo si piazza Giorgia con La cura per me, che fa squillare oltre 152.000 telefoni. Terza posizione per Arisa e la sua intensa La Notte, presentata nel 2012 e ancora oggi capace di conquistare più di 118.000 utenti.

La top ten prosegue con:

Cuoricini dei Coma Cose

Lentamente di Irama

Fai rumore di Diodato

Soldi di Mahmood

Tu con chi fai l’amore dei The Kolors

Sinceramente di Annalisa

Tuta Gold, ancora di Mahmood

Colpisce anche l’undicesima posizione di Loretta Goggi con Maledetta primavera, brano del 1981 che dimostra come il successo sanremese possa attraversare generazioni e restare attuale persino come suoneria smartphone.

Le canzoni vincitrici più amate come suoneria del telefono

L’indagine ha esplorato anche le preferenze “potenziali”: quale brano vincitore delle ultime 20 edizioni gli italiani sceglierebbero oggi come suoneria?

In testa, con ampio margine, ci sono i Måneskin con Zitti e buoni. Il brano raccoglie l’11% delle preferenze complessive, quota che sale al 19% nella fascia 18-34 anni.

Al secondo posto troviamo Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma, mentre sul terzo gradino del podio si posiziona Marco Mengoni con Due vite.

Un risultato che conferma come le vittorie più recenti abbiano lasciato un segno profondo, soprattutto tra i più giovani, trasformando le hit sanremesi in vere e proprie icone pop da portare sempre con sé.

Le canzoni non vincitrici più amate come suoneria del telefono

A Sanremo, però, non sempre vincere significa restare nel cuore del pubblico. Tra le canzoni che non hanno conquistato il primo posto ma che oggi sarebbero perfette come suoneria, domina Vita spericolata di Vasco Rossi, presentata nel 1983 e classificatasi penultima.

Seconda posizione per Musica leggerissima del duo Colapesce Dimartino, mentre il terzo posto va a un grande classico della musica italiana: Piazza Grande di Lucio Dalla.

Completano la top ten:

Donne di Zucchero Fornaciari

Tuta Gold di Mahmood

Con te partirò di Andrea Bocelli

La cura per me di Giorgia

di La terra dei cachi di Elio e le Storie Tese

Maledetta primavera di Loretta Goggi

La Notte di Arisa

Il quadro che emerge è chiaro: la canzone suoneria telefono Festival di Sanremo non è solo una scelta musicale, ma un gesto identitario. Dal rock provocatorio al pop romantico, fino ai grandi classici senza tempo, ogni squillo racconta un frammento di storia personale e collettiva.

Con l’inizio del nuovo Festival alle porte, è facile immaginare che presto la classifica possa cambiare ancora. Perché Sanremo, in fondo, non finisce mai: continua a risuonare nelle nostre tasche.