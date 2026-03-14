Non è iniziata proprio benissimo la nuova edizione del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo.

Caso al Grande Fratello Vip, durante la diretta dalla Casa il pubblico è rimasto senza parole: ieri, venerdì 13, c’è stato l’ingresso dei primi quattro concorrenti ma, durante la diretta, qualcosa è andato storto.

Caos al GF Vip: operai in diretta nella casa e pubblico incredulo

L’appuntamento per i fan del GF era fissato per ieri, venerdì 13, alle ore 17.00, quando avrebbero dovuto fare il loro ingresso nelle Casa i primi quattro concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Fin qui tutto bene, solo che quanto i telespettatori si sono collegati per la diretta, invece dei concorrenti hanno trovato gli operai al lavoro nel giardino della casa! Insomma, un inizio davvero particolare per questa nuova edizione del Gf Vip!

GF Vip, l’ingresso dei primi quattro concorrenti nella Casa

Come visto non è iniziata proprio benissimo la nuova edizione del Grande Fratello Vip, con i telespettatori che, invece dell’ingresso dei primi quattro concorrenti, hanno visto gli operai finire di montare il prato finto! Alla fine però gli ingressi ci sono stati, la prima è stata Adriana Volpe alle ore 18.18, seguita da Renato Biancardi, Ibiza Altea e Raul Dumitras. La “sorpresa” è che nessuno di loro entrerà fisicamente nella casa, la prima notte la passeranno in giardino, dormendo in una tenda!