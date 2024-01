Caos in A10, l'allarme di una donna: "Ho paura di avere una bomba in auto”

Caos in A10, l'allarme di una donna: "Ho paura di avere una bomba in auto”

L'allarme è stato lanciato da una donna, ferma in una piazzola di sosta sull'autostrada A10, che temeva di avere una bomba all'interno della macchina

L’auto stava viaggiando sull’A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Francia, quando si è fermata in una piazzola di sosta tra Borghetto e Pietra Ligure, in provincia di Savona.

Allarme bomba in A10

La donna ha telefonato alla sala radio di Autofiori, dichiarando di “essere ferma in una piazzola di sosta“, all’altezza di Boissano al chilometro 71, poiché temeva di “avere una bomba in auto“. L’allarme ha fatto subito scattare i dovuti controlli e la chiusura del tratto autostradale. Secondo una prima ricostruzione, la conducente, una donna di origini nigeriane e residente a Pontedera, ha sentito uno strano rumore e pensava che l’ex compagno avesse tentato di ucciderla nascondendo un ordigno esplosivo all’interno della vettura. Lei era già stata vittima di maltrattamenti da parte dell’uomo.

Immediato l’intervento della Polizia

Sul posto è subito intervenuta la Polizia stradale, che ha eseguito le dovute verifiche sulla Citroën C4. A fronte dell’insistenza della donna è stata chiamata anche una squadra di artificieri da Genova, affinché confermassero che non vi era alcuna bomba. Al termine di tutti gli accertamenti l’A10 è stata riaperta al traffico.

Incidente sull’autostrada ligure

Pochi giorni fa il tratto di autostrada compreso tra Imperia Ovest ed Arma di Taggia, in direzione del confine di Stato, è stato chiuso dopo che un camion ha perso il carico all’interno di una galleria. L’incidente non ha provocato feriti, ma il traffico, già molto congestionato, è andato il tilt. Le auto sono state deviate all’uscita di Imperia per buona parte della giornata, creando inevitabili disagi.