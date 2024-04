Caos in Rai, altri addii dopo Amadeus: in bilico Sciarelli, Fagnani e Ranucci

Caos in Rai, altri addii dopo Amadeus: in bilico Sciarelli, Fagnani e Ranucci

Terremoto in Rai, altri addii dopo Amadeus: in bilico Sciarelli, Fagnani e Ranucci.

Come un déjà vu, in Rai sembra essere in corso un nuovo terremoto. Dopo Amadeus, pare che ci saranno altri addii. In bilico ci sarebbero tre conduttori amati: Federica Sciarelli, Francesca Fagnani e Sigfrido Ranucci.

Caos in Rai, altri addii dopo Amadeus: Sciarelli, Fagnani e Ranucci

Lo scorso anno, proprio in questo periodo, si parlava dell’addio alla Rai di Bianca Berlinguer, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Adesso, pare che sia il turno di altri conduttori di punta della televisione di Stato. Dopo Amadeus, che proprio nelle scorse ore ha annunciato l’abbandono dopo 25 anni, toccherebbe a Federica Sciarelli, Francesca Fagnani e Sigfrido Ranucci.

Rai: Sciarelli, Fagnani e Ranucci in bilico

L’indiscrezione su Sciarelli, Fagnani e Ranucci prossimi all’addio alla Rai è stata lanciata da La Stampa. Se così fosse, la televisione di Stato si ritroverebbe senza tre programmi importanti: Chi l’ha visto?, Belve e Report. Voci di corridoio sostengono che i tre presentatori siano in bilico per motivi diversi.

Sciarelli, Fagnani e Ranucci: in quali Reti approderanno?

Al momento, non c’è nulla di certo sull’addio alla Rai di Sciarelli, Fagnani e Ranucci. Le indiscrezioni, però, sostengono che la conduttrice di Belve sia molto corteggiata da due Reti: Mediaset e Discovery. Federica, invece, potrebbe anche scegliere di andare in pensione prima del previsto. Il motivo? Pare che non abbia gradito la messa in onda su Rai3 di Far West, a suo dire troppo simile a Chi l’ha visto?. Sigfrido, infine, sarebbe finito nel mirino della Rai/Governo per le sue inchieste scomode e, esausto, starebbe pensando di mollare la barca.