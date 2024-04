E' ufficiale l'addio di Amadeus alla Rai, ecco il comunicato

Amadeus non rinnoverà il suo contratto con la Rai, è tempo di nuovi sogni e sfide professionali per il numero uno dei conduttori

La notizia già bolliva in pentola nelle ultime settimane, ma adesso è giunta l’ufficialità: Amadeus lascerà la Rai al termine del contratto in scadenza il prossimo 31 agosto. Il comunicato ufficiale è stato diffuso dall’agenzia Adnkronos.

Amadeus e Rai, amore giunto al capolinea

L’incontro tra Amadeus e il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, ha ufficializzato la fine della loro collaborazione, una decisione già prevedibile da tempo. Si dice che dietro questa separazione ci sia la volontà di affrontare nuove sfide dal punto di vista professionale, sul canale Nove del gruppo Warner Bros Discovery.

Nuove conduzioni alla Rai

Malgrado la Rai abbia tentato di rinnovare il contratto ad Amadeus, soprattutto considerando il suo ruolo di conduttore di programmi di grande successo come Affari Tuoi e il Festival di Sanremo, in cui è stato il direttore artistico dal 2020 al 2024, il direttore Rossi ha dovuto accettare la decisione del conduttore. Nel frattempo, la Rai ha già lavorato per trovare sostituti adeguati per i suoi programmi di punta.

Si vocifera che Carlo Conti farà ritorno al Festival di Sanremo, mentre per Affari Tuoi sembra che Stefano De Martino sia stato scelto come successore, un giovane talento ben considerato in Viale Mazzini.