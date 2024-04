Amadeus, dopo le voci insistenti sul suo addio alla Rai, ha rotto il silenzio. Il conduttore ha pubblicato una foto ambigua sui social e i fan hanno notato un paio di dettagli strani.

Amadeus rompe il silenzio dopo le voci sull’addio alla Rai

Nelle ultime ore, Amadeus ha rotto il silenzio dopo le voci sul suo addio alla Rai. Secondo alcune indiscrezioni, Sebastiani è pronto ad abbandonare la televisione di Stato dopo ben 25 anni per seguire le orme di Fabio Fazio. Ergo: dovrebbe approdare su Nove.

Il post ambiguo di Amadeus

Anche se la Rai ha smentito l’addio di Amadeus, il chiacchiericcio sul presunto approdo di Sebastiani sul Nove continua ad essere insistente. Ad incrementare le voci di corridoio è stato lo stesso conduttore, con un post ambiguo pubblicato su Instagram il 14 aprile. Nello scatto in questione, Ama è seduto su una poltrona particolare, che presenta una stoffa con tanti volti a forma di sole che sembrano osservarlo. Il suo sguardo sembra confuso.

Amadeus: la canzone scelta per tornare sui social

Non è tanto la foto ad aver attirato l’attenzione dei fa, quanto la canzone scelta da Amadeus. Il conduttore ha optato per Relax, take in easy di Mika. Il brano recita: “Rilassati, prendila come viene perché non c’è niente che possiamo fare“.