Caos passaporti, saltano 100mila viaggi: a rischio le vacanze di Pasqua

Il caos passaporti prosegue in Italia: file chilometriche alle questure, ma per ricevere il documento si devono aspettare mesi

Ricevere o rinnovare il proprio passaporto non è mai stato così complicato come in queste settimane. Nella maggioranza delle regioni italiane, infatti, per avere accesso al documento (farlo per la prima volta o anche solo rinnovarlo) richiede mesi di attesa.

Passaporti, prosegue il caos: vacanze di Pasqua a rischio

La primavera si avvicina e con essa, come ogni anno, con Aprile arrivano anche le vacanze di Pasqua. Le scuole rimarranno chiuse così come alcune aziende, e tante famiglie italiane hanno pensato di passare qualche giorno all’estero. Per farlo, però, potrebbe servire il passaporto e qui iniziano i problemi. Chi ha il passaporto scaduto o chi non l’ha ancora fatto, si sarà accorto che ricerverlo in questo periodo è un’impresa. I siti internet si bloccano al momento della prenotazione, nelle questure le file sono chilometriche: un vero e proprio caos. In queste condizioni viaggiare in tanti Paesi fuori dall’Unione Europea è impossibile e il danno, anche economico, è enorme.

I numeri del disastro

Secondo alcune stime che sono state effettuate, pare che i viaggi annullati a causa dei ritardi burocratici siano circa 100 mila. Un danno enorme non solo per le strutture ospitanti, ma anche per le agenzie di viaggio che hanno perso un un giro d’affari di circa 180 milioni di euro.