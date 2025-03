Segnalati ritardi per regionali, Intercity e anche Alta Velocità: la situazione in tempo reale.

Caos treni a Milano, per colpa di un guasto tecnico si segnalano cancellazioni e ritardi anche di 60 minuti. Colpiti sia i regionali, sia gli Intercity sia l’Alta Velocità.

Treni, guasto sul nodo ferroviario di Milano

Domani, 19 marzo, è previsto uno sciopero dei treni ma per i viaggiatori da e per Milano anche la giornata di oggi, 18 marzo, è caratterizzata da forti disagi. Per colpa di un guasto tecnico sul nodo ferroviario di Milano si segnalano ritardi e cancellazioni di diversi treni, sia regionali, sia Intercity e anche Alta Velocità. La circolazione è rallentata a partire dalle ore 8.35 di questa mattina, i tecnici di Rfi sono già al lavoro per risolvere il guasto.

Caos treni a Milano: guasto tecnico e ritardi fino a un’ora

Come detto per colpa di un guasto tecnico sul nodo ferroviario di Milano la circolazione dei treni è rallentata dalle 8.35 di questa mattina. Nonostante al momento pare che la circolazione sia in graduale ripresa, si segnalano comunque forti ritardi, fino a 60 minuti. Coinvolti sia regionali, sia Intercity sia l’Alta Velocità. I passeggeri diretti a Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza Clienti di Trenitalia.