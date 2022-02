Caporal Maggiore Cosimo Corbacio morto a soli 44 anni: lutto nell’Esercito Italiano

Il Caporal Maggiore Cosimo Corbacio è morto dopo una grave malattia: lutto nell’Esercito Italiano e sconcerto sui social dove la sorella gli dà l'addio

Lutto per l’Esercito Italiano e per parenti ed amici del Caporal Maggiore Cosimo Corbacio morto a soli 44 anni: un tumore ha ucciso un eroe autore di un memorabile salvataggio in mare a Monopoli. Il Caporal Maggiore Capo Scelto Cosimo Corbacio era nel cuore di tutti e la notizia del suo decesso è stata data dalla pagina Facebook “Militare Semplice”.

Il Caporal Maggiore Cosimo Corbacio non c’è più: onore ad un eroe vero

Ecco il testo del post sul membro dell’Esercito: “Sabato scorso, il CMCS Cosimo Corbacio, effettivo al reggimento di supporto della Cecchignola, 44 anni è andato avanti a causa di un brutto male. Poco tempo fa, gli era stata consegnata una pergamena cittadina dal Sindaco di Monopoli”.

Il salvataggio in mare del 2 maggio 2021: un anziano caduto in acqua deve la vita a Corbacio

E ancora: “Il collega era stato protagonista di un salvataggio in mare lo scorso 2 maggio 2021, salvando un anziano caduto in acqua nel porto cittadino.

La pergamenta recita: si ringrazia il militare ‘per il coraggio dimostrato il 2 maggio 2021 quando, libero dal servizio, con elevato senso del dovere e incurante del pericolo, non esitava a tuffarsi per trarre in salvo un anziano caduto accidentalmente nelle acque del porto di Monopoli’”.

Le struggenti parole della sorella Anna: “Ora sei libero da ogni dolore e felice”

I messaggi di cordoglio hanno ben presto inondato i social e fra quelli spiccano le parole, toccantissime, della sorella Anna, che in chiosa scrive: “Abbiamo creduto assieme a te sino all’ultimo minuto in quel miracolo, purtroppo mai arrivato.

Sii finalmente libero da ogni dolore e felice tesoro bello della mia vita!”.