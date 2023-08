Un'imbarcazione ha preso fuoco al largo di Capri: ancora in accertamento le cause del rogo. Il passeggero ha riportato una ferita lieve.

Nella mattina di sabato 19 agosto un’imbarcazione è andata a fuoco al largo dell’isola di Capri, in provincia di Napoli. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L’unico passeggero a bordo è sopravvissuto, riportando una ferita lieve; come informa il Corriere della sera si tratta del meccanico che si trovava sull’imbarcazione per riparare il motore guasto. Dopo che l’uomo è stato tratto in salvo, i vigili del fuoco hanno provveduto a trascinare l’imbarcazione al largo. Poco dopo è colata a picco.

Capri, imbarcazione va a fuoco: momenti di apprensione

Nel pomeriggio di sabato 19 agosto a Capri si è verificato un momento di apprensione a causa delle fiamme divampate su un’imbarcazione nel Porto Turistico. Grazieall’intervento rapido del servizio di sicurezza e alla prontezza del personale del Porto, l’incendio è stato velocemente domato.

Non c’erano altri passeggeri

Per fortuna, al momento dell’incidente, nessuna persona si trovava a bordo dell’imbarcazione. Si tratta di un cabinato lungo 8,59 metri che, come informa il Mattino, appartiene a una famiglia con una lunga storia di frequentazione dell’isola di Capri, la stessa che aveva incaricato un esperto meccanico di Marina Grande di riparare l’imbarcazione. Era proprio lui l’unico individuo a bordo il quale, nonostante i momenti di tensione vissuti a causa dell’incendio, è alla fine stato tratto in salvo.