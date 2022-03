Capuozzo e “quelli che dal divano spingono gli ucraini a fare gli eroi”

Toni Capuozzo, la guerra che uccide soprattutto gli inermi e l'insostenibile condotta di “quelli che dal divano spingono gli ucraini a fare gli eroi”

Lui, Toni Capuozzo, “quelli che dal divano spingono gli ucraini a fare gli eroi” proprio non li digerisce. Sono esattamente quelli che Capuozzo, nemico degli indici per indole, ha messo all’indice nella sua disamina della guerra in Ucraina. Lo ha fatto collegandosi con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete4.

Capuozzo ha dalla sua il carisma che hanno le voci da sempre sul campo e mai in bisboccia di bouvette, perciò le sue parole pesano, tanto.

“Dal divano spingono gli ucraini a fare gli eroi”

Ha detto: “La politica dovrebbe fare tutto il possibile per far cessare il fuoco. Non dobbiamo ragionare spingendo gli altri a fare gli eroi sul divano di casa nostra”. Capuozzo sa benissimo che la no fly zone sarebbe il grimaldello finale per scardinare ogni (falsa) convenzione sulla guerra totale impossibile, come sa pure che in Ucraina sta morendo gente perché altra gente, forse, allo stato di belligeranza ci sta gemellando le solite opportunità geopolitiche.

Roba buona per chi “si gode” le guerre da remoto di cui alle gente mediamente non frega nulla, non quando i razzi ti ammazzano in strada o dentro casa tua.

No fly zone da evitare e subito cessate il fuoco

Perciò l’invito di Capuozzo ad adottare soluzioni politiche etiche più che giuste, utili più che utilitaristiche è arrivato forte. E di certo la mistica della resistenza ucraina non è il binario per condurre quel paese nel porto della pace.

Serve un cessate il fuoco. E che poi la gente che conta ragioni tenendo a mente le ragioni di quell’altra gente, quella che non conta e che di solito in scacchiera fa una brutta fine. A ben vedere serve davvero troppo per far finire l’orrore in Ucraina, ma non è questo motivo per smettere di provarci, a farlo cessare. E Capuozzo, che è più saggio che vecchio, lo sa benissimo.