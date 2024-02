“Cara Giulia”, il libro di Cecchettin

Giulia Cecchettin, ricorderete, è la giovane che è stata uccisa dal suo ex fidanzato Filippo Turetta. Il padre della studentessa, Gino, sta per pubblicare un libro dal titolo “Cara Giulia”. Un libro che ha scritto insieme all’autore Marco Franzoso e che uscirà per Rizzoli il prossimo 5 di marzo.

Gino Cecchettin, il libro

Il libro, come ci suggerisce il titolo, è una lettera per Giulia, diventata un simbolo pubblico dopo la sua tragica morte. Gino Cecchettin ha deciso di scrivere questo libro per rendere costruttivo il suo grande dolore per la perdita di sua figlia ma non solo. Un dolore che può diventare costruttivo per tanti giovani.

Le parole di Gino Cecchettin

Sei la mia Giulia e sarai per sempre la mia Giulia. Ma non sei più solo questo. E io sento forte il dovere di manifestare al mondo che persona eri e, soprattutto, di cercare attraverso questo di fare in modo che altre persone si pongano le mie stesse domande.

Sono queste le parole di Gino Cecchettin, il papà di Giulia. L’uomo ha detto di star cercando di reagire provando a fare più rumore possibile dopo quello che è accaduto.