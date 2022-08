Carabiniere in pensione annega: la drammatica scoperta dei bagnanti

Drammatica scoperta nelle acque del Tarantino, a San Pietro in Bevagna: i turisti in spiaggia ritrovano un corpo esanime a galla. La triste vicenda

Un dramma si consuma nelle acque del Tarantino, precisamente a San Pietro in Bevagna. Un carabiniere in pensione di 74 anni, originario della Campania che si era recato nel tratto di mare di fronte al centro abitato è stato trovato morto al largo delle acque.

La drammatica scoperta

A dare l’allarme sono stati i bagnanti, che hanno fatto la macabra scoperta. Il corpo del pensionato galleggiava da tempo nel mare, in un tratto poco consigliato ai nuotatori non esperti viste le condizioni delle acque, molto agitate e dunque pericolose.

Il recupero del corpo

Per il recupero dell’uomo è intervenuto un mezzo della Capitaneria di Porto di Campomarino. Purtroppo per lo sfortunato bagnante non c’è stato nienteda fare e per i soccorritori non si è potuto fare altro che constatarne la morte.

Via alle procedure dei carabinieri

Subito dopo il fattaccio sono intervenuti sul luogo i carabinieri, che hanno avviato le procedure previste in seguito al ritrovamento del corpo esamine dell’uomo. Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente, visto che per il momento non è dato sapersi se la morte si è consumata per un malore dell’ex carabiniere o a causa del mare mosso. Nelle prossime ore verrà fatta maggior chiarezza sul triste avvenimento di San Pietro in Bevagna.

