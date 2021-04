Palermo: Carabiniere non in servizio arresta un rapinatore al supermercato

Il Carabiniere ha subito colto cosa stava accadendo e sebbene non in servizio è sceso dall'auto e ha bloccato il malvivente sull'asfalto.

L’episodio è accaduto a Palermo dove un gruppo di malviventi ha assalito un centrale supermercato cittadino. Durante la fuga però, uno dei ragazzi è stato bloccato da un Carabieniere non in servizio che sceso dalla sua auto a subito bloccato il fuggitivo a terra in mezzo alla strada.

Carabiniere non in servizio arresta 22enne

Francesco Mazzeo, questo è il nome del giovane di 22 anni, componente della banda che ha assalito un supermercato Conad a Palermo. Pochi secondi dopo essere usciti dal negozio, quasi tutti i componenti sono riusciti a fuggire, ad eccezione del giovane che è stato fermato da un carabieniere non in servizio.

Nel video delle telecamere esterne di videosorveglianza si vede la banda uscire di corsa dal supermercato, mentre sulla strada accosta un auto scura, rivelatasi poi quella del carabiniere. Dall’auto scende il militare che, sebbene non in servizio, fedele al proprio ruolo blocca e immobilizza sull’asfalto uno dei banditi.

Rapinatore arrestato: si cercano i complici

Il ragazzo di ventidue anni è stato subito portato in caserma.

Nelle sue tasche sarà trovata parte del bottino della rapina che ammonterà ad un totale di tremila euro circa. In attesa dell’udienza di convalida, proseguono le indagini alla ricerca dei complici fuggiti.