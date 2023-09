Sangue nel carcere Marassi, a Genova. Un detenuto italiano di circa 60 anni è stato rinvenuto senza vita nel suo letto da un altro recluso. Come riportano fonti della polizia penitenziaria, sul corpo del detenuto sarebbero state ritrovate tracce che farebbero pensare senza alcun dubbio ad un’aggressione per mano di un compagno di cella.

Detenuto 60enne ritrovato morto in cella, nel carcere di Genova, con il volto fracassato: la Procura indaga su un compagno di cella

Uno dei sindacati della polizia penitenziaria, l’Uilpa, attraverso una comunicazione ufficiale ha spiegato: “Gli agenti lo avrebbero trovato con evidenti tumefazioni sul volto e sul capo, tanto da far sospettare l’aggressione di un compagno di cella, anch’egli italiano e, dunque, un omicidio”. Le indagini sono attualmente in corso, con il pm e il Provveditore dell’amministrazione penitenziaria giunti sul posto.

Non si tratta del primo caso di omicidio in carcere, come spiega il segretario generale dell’Uilpa, Gennarino De Fazio: “Dopo quello del giugno scorso avvenuto nel carcere di Velletri, se confermato si tratta del secondo omicidio nelle nostre carceri, che per il dettato costituzionale dovrebbero rappresentare il tempio delle regole e della risocializzazione ma che evidentemente si confermano palestre del crimine. Il morto di oggi si unisce ai 51 suicidi e ai 64 decessi per altre cause già avvenuti nel corso del 2023“.

L’ipotesi di omicidio resta la prima pista su cui, come s’apprende dall’AGI, la Procura di Genova starebbe indagando. Secondo alcuni dettagli emersi dal ritrovamento del cadavere, la vittima 60enne aveva il “volto fracassato“. Gli accertamenti continuano ad andare avanti.