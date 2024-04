Carceri: Schlein, 'situazione sconvolgente, si dia seguito ad appello Mattarella'**

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Poche ore fa l’ultimo in ordine di tempo e già sappiamo che non sarà l’ultimo: un uomo di 36 anni, di nazionalità cinese, in carcere da poco più di un mese, si è impiccato alla branda del suo letto a castello nel carce...

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Poche ore fa l’ultimo in ordine di tempo e già sappiamo che non sarà l’ultimo: un uomo di 36 anni, di nazionalità cinese, in carcere da poco più di un mese, si è impiccato alla branda del suo letto a castello nel carcere di Regina Coeli. E’ il trentatreesimo dall’inizio dell’anno". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"Serve più attenzione alle condizioni di vita nelle carceri, sia per chi vi si trova a scontare una condanna, sia per chi ci lavora. Sono in corso da stamattina oltre trenta visite ispettive in carcere fatte da oltre 40 parlamentari del PD, che ringrazio, nell’ambito dell’iniziativa ‘Bisogna aver visto’. Non si può perdere altro tempo: chiediamo interventi urgenti per migliorare le condizioni di lavoro del personale e facilitare le misure alternative alla detenzione a fine pena o per i reati minori. E invece il governo continua con la proliferazione di reati inutili, con l'aggravamento delle pene esistenti e con il taglio dei servizi sociali e sanitari territoriali. Un mese fa il presidente Mattarella ha chiesto risposte urgenti contro il sovraffollamento perché solo offrendo condizioni di vita dignitose e umane si potrà contrastare questo dramma".