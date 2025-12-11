Nel pomeriggio del 9 dicembre a Cardano al Campo, in provincia di Varese, un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale su una bambina di tre anni. L’aggressione è avvenuta all’uscita dalla scuola dell’infanzia, quando l’uomo ha strattonato e baciato la piccola, prima di essere fermato dai familiari e dalle forze dell’ordine.

Aggressione davanti all’asilo: una bambina di 3 anni vittima di violenza

Come riportato da Varese News, nel pomeriggio di martedì 9 dicembre, all’orario in cui i genitori e i familiari arrivano a prendere i bambini, una bambina di tre anni è stata aggredita davanti all’asilo nido Munari di via San Francesco d’Assisi, a Cardano al Campo. Un uomo di 35 anni si sarebbe avvicinato rapidamente alla piccola, afferrandola tra la folla e costringendola a subire baci sul viso e sulla bocca.

La madre e la zia della bambina hanno assistito alla scena e sono intervenute immediatamente, strappandola dalle braccia dell’uomo e urlando per attirare l’attenzione, mettendo fine all’aggressione. L’uomo, colto sul fatto, ha tentato di fuggire a piedi verso il centro della cittadina, lungo strade che sfociano in un parcheggio senza uscita per i veicoli.

Cardano al Campo, strattona una bambina di tre anni e la bacia sulla bocca: 35enne in arresto

Pochi minuti dopo la segnalazione alla centrale operativa di Varese, le Volanti del Commissariato di Gallarate, in collaborazione con la Polizia Locale, hanno intercettato e bloccato l’uomo a poche centinaia di metri dall’asilo.

Il sospettato, cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, avrebbe cercato di sottrarsi al fermo, ma è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minore. L’uomo, incensurato, è stato trasferito nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’autorità giudiziaria.