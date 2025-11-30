A Milano, una ragazza di 24 anni è stata violentata in piena notte: un 22enne senza precedenti è stato fermato e le indagini sono in corso.

Una giovane di 24 anni è stata violentata nella notte a Milano, nei pressi di un locale in centro città. Il presunto aggressore, un 22enne incensurato, è stato bloccato dal personale di sicurezza e denunciato dai Carabinieri.

Milano, 24enne violentata fuori da un locale nella notte

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre, una giovane di 24 anni è stata vittima di violenza sessuale in pieno centro a Milano, in via Crocefisso, poco prima delle 3 del mattino, nei pressi di un locale.

Come riportato da Milano Today, la ragazza avrebbe immediatamente chiamato i soccorsi e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto. Trasportata in codice giallo alla Clinica Mangiagalli, la giovane è stata presa in carico dal centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD), dove ha potuto ricevere assistenza medica e supporto per la denuncia.

Milano, 24enne violentata fuori da un locale nella notte: fermato un 22enne

Il personale di sicurezza del locale ha bloccato un ragazzo italiano di 22 anni, incensurato, che è stato poi denunciato a piede libero per violenza sessuale. I militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano hanno effettuato rilievi nella zona, compresa l’area davanti a un’auto parcheggiata, dove sarebbero state rilevate tracce compatibili con l’aggressione.

L’episodio, che sarebbe avvenuto in una rientranza poco illuminata della strada, è sotto indagine: telecamere di sorveglianza e testimonianze saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire ogni dettaglio.