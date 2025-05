Carenza di medici in Sardegna: la protesta dei cittadini di Terralba

Una situazione insostenibile

A Terralba, un comune in provincia di Oristano, la situazione sanitaria è diventata insostenibile. Centinaia di cittadini, molti dei quali anziani, si sono accampati fuori dal distretto sanitario per ore, alcuni addirittura dalla notte precedente, nella speranza di riuscire a ottenere un appuntamento con un medico di base. Questa scena drammatica è solo un riflesso di un problema ben più ampio che affligge l’intera Sardegna, dove la carenza di medici è diventata una questione di emergenza.

Le cause del malessere

Il disagio che i cittadini di Terralba stanno vivendo è il risultato di una combinazione di fattori. Da un lato, la mancanza di medici di famiglia, che rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la salute dei cittadini. Dall’altro, un sistema di prenotazione inefficace che rende difficile l’accesso alle cure. Alessandro Rosas, coordinatore dei Comitati Sardi per la Salute, ha lanciato un allarme chiaro: “In gran parte della Sardegna manca il medico di famiglia, riferimento fondamentale per i cittadini”. Questa carenza non solo compromette la salute dei cittadini, ma crea anche un clima di sfiducia nei confronti del sistema sanitario.

Le conseguenze per la popolazione

Le conseguenze di questa situazione sono gravi e toccano in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani e le persone con patologie croniche. La difficoltà di accesso ai servizi sanitari può portare a un aggravamento delle condizioni di salute, con ripercussioni anche sul sistema ospedaliero. Inoltre, la frustrazione dei cittadini si traduce in proteste e manifestazioni, come quella avvenuta a Terralba, dove la gente ha deciso di farsi sentire per rivendicare il proprio diritto alla salute. È fondamentale che le istituzioni prendano coscienza di questa emergenza e agiscano con urgenza per trovare soluzioni efficaci.