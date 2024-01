Carie dentale: cos’è e come prevenirla

La carie dentale è molto comune, anche in età adulta. Vediamo insieme come prevenirla.

La carie dentale si può formare sulla superficie di un solo dente o sulla superficie di più denti contemporaneamente. Si tratta di un problema molto comune che, fortunatamente, può essere prevenuto facendo affidamento sulle corrette abitudini di una buona igiene orale e prodotti specifici, progettati a scopo preventivo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause di carie dentale e come prevenirla.

Carie dentale

La carie dentale compare nel momento in cui gli acidi della bocca erodono lo smalto del dente. Esistono tipologie diverse di carie dentale a seconda della parte di dente che interessata dal problema.

Solitamente, questa colpisce la superficie esterna del dente ma, a volte, specie se la carie è trascurata, può colpire il dente in profondità.

Solitamente, la carie dentale dipende da una cattiva igiene orale, ragione per cui ed essere maggiormente vulnerabile sono i bambini. Tuttavia, questo problema così comune può dipendere anche da un consumo eccessivo di zuccheri.

Nonostante la carie dentale sia un problema tipico dell’infanzia, gli adulti interessati da carie dentale sono numerosi. Questo succede perché, in alcuni casi, una nuova carie si può sviluppare intorno ad un’area danneggiata che, proprio durante l’infanzia, era stata già curata. Un’altra ragione di carie dentale è, infine, legata alla recessione gengivale, una condizione comune nell’età adulta, che espone le radici dei denti alla placca dentale e all’acido e, ovviamente, a carie come conseguenza.

Carie dentale: come riconoscerla

Se la carie dentale interessa lo smalto dei denti, di solito, non dà alcun segnale o sintomo. Tuttavia, in assenza di controlli regolari presso un professionista, la carie dentale non trattata arriverà ad interessare anche polpa e dentina e, in questo caso, si potrebbero avvertire dei disagi, tra cui:

Alito cattivo o sapore brutto in bocca

o Ascesso dentale o gengivale

Mal di denti

Gengive sanguinanti o danni gengivali di vario genere

o di vario genere Sensibilità dei denti ai cibi e alle bevande calde o fredde

Carie dentale: i prodotti migliori su Amazon

I prodotti per prevenire e agire sulla carie dentale sono diversi, ma il più importante è sicuramente il dentifricio. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei migliori dentifrici, alla migliore offerta, in vendita su Amazon, ad azione protettiva, rimineralizzante e sbiancante. Vediamoli insieme.

elmex Dentifricio Protezione Carie, Reminiralizza e Protegge Efficacemente i Denti dalla Carie, Dentifricio Anticarie con Fluoruro Amminico

Il Dentifricio elmex protezione carie, a base di fluoruro amminico, remineralizza e protegge i denti dalla carie. Se l’utilizzo del dentifricio è costante e regolare, la sua formula altamente efficace formerà, di volta in volta, un duplice scudo attivo di calcio-fluoro, che aiuterà proprio a remineralizzare e proteggere efficacemente dalla carie, anche nei punti più difficili da raggiungere con lo spazzolino e in quelli più vulnerabili alla formazione della carie.

Naturaverde | BIO – Dentifricio GEL ECO alla Menta Fresca, per Protezione dei Denti, Freschezza della Bocca e dell’Alito, 75ml

Un dentifricio naturale al 100%, adatto all’igiene orale di tutta la famiglia. Con estratto Bio di Echinacea e Lichene Islandico, dalle proprietà antibatteriche, e anticarie, questo dentifricio è privo di sostanze chimiche che, a lungo andare, potrebbero danneggiare anche la salute. Senza fluoro e all’aroma di menta, il dentifricio lascerà in bocca una piacevole sensazione di freschezza.

GELDIS Dentifricio Remineralizzante per Denti Sensibili con Azione Anticarie per Pulizia Denti | Alito fresco e profumato | 100% Vegan 100% Riciclabile

Da ultimo, vi proponiamo un altro dentifricio ideale per l’igiene orale di tutta la famiglia, 100% vegan e riciclabile, allo scopo di preservare il benessere psicofisico di tutta la persona, non limitandosi esclusivamente alla bocca. Il dentifricio è disponibile su Amazon ad aromi diversi, tutti studiati con lo scopo di lasciare in bocca una piacevole sensazione di freschezza e pulito. Ad azione sbiancante, protettiva e rimineralizzante, il dentifricio protegge dalla carie e allevia il disagio legato alla sensibilità dei denti.