La 75esima edizione del Festival di Sanremo è finita meno di una settimana fa con la vittoria di Olly. Per il conduttore Carlo Conti è tempo di un pò di relax assieme alla famiglia e agli amici di sempre.

Carlo Conti, cosa fa dopo il Festival di Sanremo: il conduttore va a pesca

Dopo il Festival, per Carlo Conti è tempo di un pò di relax. Il conduttore è stato fotografato dal Settimanale Oggi sugli scogli del porto di Sanremo mentre pescava assieme al figlio Matteo, che compie 11 anni. Con loro anche la moglie del conduttore e mamma del bimbo, Francesca Vaccaro, e gli amici Antonella Clerici, che è stata co-conduttrice durante la prima serata del Festival, e il compagno Vittorio Garrone.

Carlo Conti e la passione per la pesca

E’ risaputo che la pesca sia una delle passioni di Carlo Conti, immortalato diverse volte mentre cerca di far abboccare qualche pesce. Anche prima che iniziasse la 75esima edizione del Festival di Sanremo, il conduttore toscano è andato a pescare in barca, riuscendo a prendere un dentice che, come detto da lui stesso, sarebbe poi stato cucinato dallo chef del Grande Hotel del Mar di Bordighera.