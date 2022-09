Mentre è in procinto di firmare un documento, Re Carlo si innervosisce per una penna che perde inchiostro. Il video è online.

Il neo-sovrano, in questi ultimi giorni, è il target preferito delle telecamere, in qualsiasi gesto e situazione che lo coinvolge direttamente. In un video che sta girando molto online, Carlo III si irrita perchè – mentre sta firmando dei documenti – la penna stilografica che impugna inizia a perdere inchiostro.

Il re e la consorte Camilla, si trovavano in visita presso il Castello di Hillsborough, nell’Irlanda del Nord.

Carlo III, nuovo scatto d’ira per una penna che perde inchiostro: la vicenda

In quell’occasione, nel momento in cui re Carlo chiede conferma della data esatta, prende consapevolezza di aver scritto quella sbagliata. Poi, quando si alza dalla sedia per lasciare il posto alla moglie – pronta a firmare dopo di lui – le fa notare le macchie di inchiostro lasciate dalla penna.

Si nota ad un certo punto che il sovrano si guarda le mani sporche, tira fuori un fazzoletto per rimediare e imprechi un’espressione inglese difficile da tradurre letteralmente: “I can’t bare this bloody thing!” che potrebbe essere interpretata con: “Non sopporto questa dannata cosa!”. Dopo, conclude dicendo: “Lo fa ogni schifosa volta”.

Online un altro video che mostra la tendenza di Carlo a perdere la pazienza

Il fatto che la monarchia britannica sia diventata, soprattutto dopo la morte della regina Elisabetta, al centro dell’attenzione negli ultimi giorni, è una conseguenza naturale.

Esiste un altro video virale, che riguarda sempre Carlo, in cui si innervosisce durante la proclamazione. In quel caso, mentre firmava, un calamaio gli era di impiccio. In tutta risposta, il sovrano ha guardato verso i suoi collaboratori senza dire nulla e aveva fatto intendere – con un gesto della mano e un’espressione stizzita e impaziente – che quel calamaio doveva essere rimosso.