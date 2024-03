A distanza di qualche anno dalla morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan potrebbe avere un nuovo fidanzato. La vedova è stata pizzicata in compagnia di un uomo misterioso: chi è il fortunato?

Carlotta Mantovan ha un nuovo fidanzato?

Il settimanale Oggi ha pizzicato Carlotta Mantovan insieme a quello che potrebbe essere il nuovo fidanzato. A distanza di sei anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, padre della figlia Stella, la vedova avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad un uomo misterioso.

Carlotta Mantovan a Roma con un uomo misterioso

Carlotta Mantovan è stata paparazzata a Roma con un uomo che potrebbe essere il nuovo fidanzato. I due sono stati pizzicati prima a fare shopping da Zara, poi a pranzo nel locale della Rinascente. Al momento, non si conosce l’identità del principe azzurro della vedova Frizzi.

Carlotta Mantovan: forte complicità con il nuovo fidanzato

Sul settimanale Oggi si legge:

“Carlotta non balla da sola. A giudicare dai sorrisi, sembra esserci una forte complicità“.

E’ bene sottolineare che, per ora, la Mantovan non ha confermato o smentito il chiacchiericcio. Quello che la rivista identifica come probabile fidanzato potrebbe anche essere un semplice amico. I paparazzi, infatti, non hanno immortalato baci o slanci passionali.