Carnevale di Viareggio, morto l'ex presidente della Fondazione, Ivano Nocetti

Viareggio è in lutto per la scomparsa di Ivano Nocetti, 77 anni, prima vice e poi presidente della Fondazione Carnevale tra il 1994 e il 1996.

Chi era Ivano Nocetti

Ivano Nocetti, negli anni della sua presidenza, si impegnò per la realizzazione del progetto della Cittadella, ormai una realtà consolidata, nonchè la base per il futuro del Carnevale. La Cittadella del Carnevale è il più grande parco tematico in Europa dedicato alle maschere ed è stata inaugurata nel 2001.

La passione di Nocetti per il Carnevale rimase intatta anche dopo la fine del suo mandato, manifestata dall’interesse quotidiano dell’ex presidente della Fondazione per l’evento e i suoi artisti.

La Fondazione Carnevale di Viareggio organizza l’evento dal 1987

Il Carnevale di Viareggio è ritenuto uno dei più importanti al mondo. La prima sfilata di carri nel comute toscano risale al 1873. La tradizione vuole che l’idea di una tale manifestazione il giorno di martedì grasso sia nata ai tavoli del Caffè del Casinò, aperto 40 anni prima. Dal 1987, la Fondazione Carnevale di Viareggio si occupa dell’organizzazione dell’evento.

Leggi anche: Chi è Daniele Marchi, maestro d’asilo investito mentre andava al lavoro

Leggi anche: 17enne morta dopo trapianto di midollo: Locatelli indagato per omicidio colposo