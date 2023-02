Caro bollette, l'annuncio di Meloni: “Sulle prossime ecco la riduzione del 34,2%”

Sul caro bollette c’è l’annuncio di Giorgia Meloni: “Sulle prossime ecco la riduzione del 34,2%”.

La premier italiana lo spiega nel mezzo della sua rubrica social “Gli appunti di Giorgia”. Insomma, ci sono buone notizie e la presidente del Consiglio non lesina prospettive migliori per il futuro. Tutto fonda sul dato per cui l’Agenzia per l’energia italiana ha detto che sul mercato tutelato le prossime bollette avranno una riduzione pari al 34,2%.

Sul caro bollette arriva l’annuncio di Meloni

Ecco perché la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la sua consueta rubrica sui social, ‘Gli appunti di Giorgia’, ha annunciato che grazie all’accordo raggiunto in Europa a dicembre sul tetto al prezzo del gas l’esecutivo potrà contare su risorse che erano state originariamente destinate a contrastare il caro energia e il caro bollette.

Ecco, adesso sarà possibile spostare quei fondi su altre caselle economiche. Ha detto la Meloni: “Tra le buone notizie c’è quella che riguarda energia e bollette: l’Agenzia per l’energia italiana ha detto che sul mercato tutelato le prossime bollette avranno una riduzione pari al 34,2%”.

La “battaglia sul tetto europeo del gas”

E ancora: “Questo è soprattutto il risultato della battaglia sul tetto europeo al prezzo del gas, iniziata dal precedente governo che noi abbiamo portato avanti con forza e alla fine abbiamo vinto”.

Poi la Meloni ha spiegato: “Il fatto stesso di immaginare un tetto al prezzo del gas ha bloccato la speculazione che stava drenando miliardi di euro. Rispetto alle coperture che in manovra avevamo messo a copertura per garantire ad aziende e famiglie di pagare le bollette con il sostegno dello Stato, potrebbe voler dire liberare qualche risorsa e poterla destinarla ad altro”.

I dati energetici diffusi da Arera

Arera ha diffuso dati per cui nel primo trimestre 2023 si registrerà una riduzione del costo per l’energia elettrica relativo ad una variazione della spesa complessiva del -19,5% rispetto al trimestre precedente.

La bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela è in calo e per i consumi del mese di gennaio 2023, si registra una diminuzione del -34,2% rispetto al mese di dicembre 2022.