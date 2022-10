Caro bollette, l’iniziativa di una focacceria a La Spezia: “Si cuoce gratis causa crisi energetica”

Cosa si è inventato il vulcanico Simone Arpe, proprietario della focacceria "Il Frantoio" di Monterosso: "Si cuoce gratis causa crisi energetica"

Sul caro bollette arriva la lodevole iniziativa di una focacceria a La Spezia: “Si cuoce gratis causa crisi energetica”. Si tratta di una iniziativa che riecheggia l’uso di una volta di avere un forno comune per il quartiere e per aiutare i concittadini Simone Arpe, proprietario della focacceria “Il Frantoio” di Monterosso, ha riesumato quella vecchia e affascinante usanza che oggi ha finalità economiche molto serie.

“Si cuoce gratis causa crisi energetica”

Il commerciante delle Cinque Terre ha voluto aprire il proprio forno a tutti ed ha affisso un cartello: “Si cuoce gratis dalle 17 alle 18.50 causa crisi energetica”. Inutile dire che la sua iniziativa è diventata virale sui social. Ha detto Simone al Secolo XIX: “L’idea è semplice, lo Stato ti aiuta per dieci giorni, un breve periodo, invece io voglio aiutare più che posso, perché la gente ha paura dei costi che crescono e ha tanto bisogno”.

E i primi ad approfittarne? Persona che hanno portato dei cannelloni in teglia.

“Cinquant’anni fa i forni già lo facevano”

Ha spiegato Simone: “È tutto gratis, io non chiedo e non pretendo nulla. Cinquanta, sessanta anni fa, un giorno a settimana i forni delle attività del paese cuocevano i pasti preparati in casa dai cittadini. Un modo per aiutarsi in un periodo non facile. Anche oggi non è un periodo facile”.

Ed a Simone sono arrivate le lodi del sindaco Emanuele Moggia: “È un esempio autentico, genuino, di solidarietà, generosità e attaccamento alla comunità”.