Caro vita, aumenta anche il prezzo del caffè al bar: la media è di 1,10 euro  

Tazzina mia quanto mi costi: con il caro vita, quello delle bollette e l'effetto guerra aumenta anche il prezzo del caffè al bar: la media è di 1,10 euro

Con il caro vita, a cui sono associati eventi come la guerra ed il caro bollette, aumenta anche il prezzo del caffè al bar, con una poco piacevole media nazionale è di 1,10 euro. La denuncia arriva da Assoutenti che nella sua disamina compie una sorta di “tour” nelle principali città italiane per vedere dove il caffè al bar costa di più e dove di meno.

Scrive Assoutenti: “Il caro-bollette da un lato, e le tensioni sulle quotazioni delle materie prime dall’altro, continuano a far aumentare il prezzo del caffè al bar in Italia Il prezzo medio nazionale di una tazzina”.

Aumenta il prezzo del caffè al bar

“Oggi è di 1,10 euro, contro l’1,038 del 2021”. E il presidente dell’associazione Furio Truzzi, spiega che “il trend al rialzo sfiora una media annua del +6%” ed è destinato a “proseguire nei prossimi mesi”.

E attenzione, l’aumento non è poi così ecumenico in termini geografici: Gli aumenti sul costo del caffè non sono uguali in tutta Italia. Le città in cui Assoutenti registra i rincari maggiori sono quelle del Trentino-Alto Adige. A Trento consumare un espresso al banco del bar costa in media 1,25 euro. E non è finita: a Bolzano 1,24. Anche a Cuneo un caffè costa 1,24 euro. Secondo il report Assoutenti il prezzo scende di poco ma rimane ancora sulla soglia di 1,20 euro in tre province dell’Emilia-Romagna.

Quali? Ferrara, Ravenna e Reggio Emilia. Idem per due province del Veneto, Venezia e Rovigo. A Padova arriva a 1,19 euro.

Ecco dove una tazzina costa meno

Per scendere di prezzo bisogna scendere in punto cardinale: sempre ben al di sotto della media nazionale, le tazzine di caffè a Napoli (0,90 euro), Reggio Calabria e Catanzaro (0,92 euro). Ma dov’è il caffè meno caro d’Italia? A Messina, dove costa 0,89 euro.