Carro di Carnevale si ribalta a Bolzano, sedici feriti fra cui molti bambini

Carro di Carnevale si ribalta a Bolzano, sedici feriti fra cui dei bambini e tragedia sfiorata quando a Montagna un convoglio per onorare Re Burlone perde grip in salita e si capovolge violentemente.

Tutto è accaduto nella serata del 18 febbraio nel centro tra Egna e Ora. Da quanto si apprende ad un certo punto alla fine della sfilata ed in un ttratto in gradiente di salita leggero un carro allegorico con una struttura in legno si è capovolto vicino ad un parcheggio. I media spiegano che 16 persone sono rimaste ferite, tra i 12 e i 42 anni e che nessuno fortunatamente in modo grave.

Carro di Carnevale si ribalta a Bolzano

Sul posto sono giunte a razzo le unità dei vigili del fuoco, la Croce Bianca e la Croce Rossa più un’eliambulanza. I carabinieri di Egna hanno effettuato i rilievi. In ordine ai feriti soccorsi si viene a sapere che sei persone sono state trasportate in ospedale, quattro delle quali in codice giallo e gli altri feriti sono stati medicati sul posto.

La macchina dei soccorsi e le indagini

Il grave incidente ha spinto i soccorritori ad accorrere in forza perché non è apparso subito chiaro che non c’erano stati danni severi o gravissimi.

Fanpage spiega che “l’area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario ha avviato le prime cure del caso sui feriti più lievi, mentre le ambulanze hanno trasportato sei persone nei pronto soccorso della zona per la cure del caso”.