Una carrozza si è staccata dalle montagne russe al parco giochi Tivoli Friheden di Aarhus, in Danimarca. Una ragazzina di 14 anni, di Copenaghen, ha perso la vita nell’incidente.

Carrozza si stacca dalle montagne russe in Danimarca: morta 14enne

Terribile incidente al parco giochi Tivoli Friheden di Aarhus, in Danimarca. Nel pomeriggio di giovedì 14 luglio, una ragazzina di 14 anni di Copenaghen ha perso la vita nel parco. Secondo quanto riportato da Henrik Ragborg Olsen, direttore del parco a tema, l’ultima carrozza delle montagne russe “Cobra” su cui era salita si sarebbe staccata. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per individuare le cause dell’incidente. La polizia danese ha chiuso il parco, dopo averlo evacuato.

Nell’incidente è rimasto ferito alla mano anche un 13enne. “Si è staccata la parte posteriore ed è rimasta appesa sotto il resto del treno” ha dichiarato Olsen. I vigili del fuoco hanno liberato le persone rimaste intrappolate sulla giostra.

Le indagini

“Abbiamo sgomberato il parco e stiamo fornendo assistenza psicologica alle persone che hanno assistito all’incidente. Questo vale sia per il personale che per gli ospiti e i familiari” ha spiegato il direttore.

Le autorità hanno chiesto di non condividere foto o video dell’incidente sui social. Le montagne russe sono lunghe 400 metri e raggiungono una velocità di 70 chilometri orari. Non è il primo incidente di questo tipo nel parco Tivoli Friheden. Nel 2008, poco dopo l’apertura, una carrozza del Cobra si era staccata, ferendo quattro ragazzi. Le indagini avevano rivelato un errore di fabbricazione.