Giostra rotta al Luna Park di Sabaudia: tre ragazzi tra gli 11 e i 15 anni sono caduti improvvisamente dai seggiolini dell’attrazione, ferendosi.

Giostra rotta al Luna Park di Sabaudia: tre ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni sono caduti improvvisamente dai seggiolini dell’attrazione, ferendosi. A quanto si apprende, il più grande del gruppo ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Giostra rotta al Luna Park di Sabaudia, feriti tre ragazzi caduti dai seggiolini: uno è grave

Nella giornata di domenica 1° maggio 2022, tre adolescenti di 11, 14 e 15 anni sono rimasti feriti dopo essere caduti da una giostra del Luna Park di Sabaudia. L’attrazione ha improvvisamente ceduto, rompendosi e dando origine all’incidente che ha causato il ferimento dei tre ragazzi. Il più grande dei giovani rimasti coinvolti nell’accaduto ha riportato i traumi più gravi.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da Fanpage.it, il quindicenne è stato portato in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma ma, nonostante la delicatezza del suo quadro clinico, pare non sia in pericolo di vita. I medici del nosocomio romano, infatti, gli hanno dato una prognosi di trenta giorni.

Gli altri due ragazzi di 11 e 14 anni, seppur feriti, non sono stati sottoposti a ricovero ospedaliero.

Sopralluogo dei carabinieri e ipotesi sulle cause dell’incidente

In seguito all’incidente, sul luogo, si sono recati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo, ispezionando la zona presso la quale è stato allestito il Luna Park di Sabaudia. La giostra, intanto, è stata sequestrata dagli inquirenti che stanno conducendo verifiche e accertamenti volti a determinare quali siano state le cause del malfunzionamento.

A questo proposito, Fanpage.it ha riferito che il guasto dell’attrazione sembrerebbe essere stato causato dalla rottura di un cavo: l’ipotesi, tuttavia, deve ancora essere confermata in via ufficiale.