Con l’arrivo delle festività natalizie, la TV torna a essere protagonista delle serate in famiglia. Anche nel Natale 2025 Rai, Mediaset e Sky rinnovano una tradizione ormai consolidata, proponendo un’ampia selezione di film Disney, cartoni animati e titoli per grandi e piccoli, distribuiti tra la vigilia, i giorni di festa e l’Epifania. Ecco tutti i dettagli e l’elenco completo.
Natale 2025 in TV tra tradizione e intrattenimento per tutta la famiglia
Durante il periodo natalizio 2025, la televisione conferma il suo ruolo centrale come punto di ritrovo familiare, proponendo una programmazione pensata per accompagnare spettatori di tutte le età. I palinsesti delle principali reti puntano su un mix collaudato di classici Disney, film d’animazione, remake in live action e titoli cult delle feste, distribuiti tra la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Capodanno e l’Epifania.
Una scelta che rispecchia una tradizione ormai consolidata, in cui il cinema per famiglie diventa parte integrante dell’atmosfera natalizia, offrendo momenti di condivisione, nostalgia e intrattenimento leggero, ideale per le serate trascorse in casa durante le vacanze.
Cartoni animati in TV per Natale 2025: la programmazione Rai, Mediaset e Sky
Dai classici senza tempo Disney ai remake in live action e alle anteprime TV, ecco tutti i titoli imperdibili da seguire durante il periodo delle festività che stanno per arrivare:
-
Venerdì 19 dicembre: Mulan (2020) (Rai2, ore 21.30)
-
Domenica 21 dicembre: Lo schiaccianoci e i quattro regni (Rai2, ore 21.00, prima TV)
-
Lunedì 22 dicembre: Uno Rosso (Rai2, ore 21.00, prima TV)
-
Lunedì 22 dicembre: Tutti insieme appassionatamente (Rai3, ore 21.20)
-
Mercoledì 24 dicembre: Classici Disney – Il canto di Natale di Topolino, L’albero di Natale di Pluto, Paperino, l’inverno e gli orsi (Rai2, ore 21.00)
-
Mercoledì 24 dicembre: Zootropolis (Rai2, ore 21.45)
-
Mercoledì 24 dicembre: Una scatenata dozzina (2003) (Rai2, ore 23.35)
-
Mercoledì 24 dicembre: Big (Rai2, ore 1.20)
-
Giovedì 25 dicembre: Classici Disney – I nipoti di Paperino, La festa di Pluto, Paperino e la goccia, Le esercitazioni di Pippo, Pluto postino, Ape di guardia (Rai2, ore 21.00)
-
Giovedì 25 dicembre: Il ritorno di Mary Poppins (Rai2, ore 21.45)
-
Giovedì 25 dicembre: Il ritorno della scatenata dozzina (Rai2, ore 0.05)
-
Giovedì 25 dicembre: Soul (Rai3, ore 21.45, prima TV)
-
Venerdì 26 dicembre: Pretty Princess (Rai1, ore 16.40)
-
Venerdì 26 dicembre: Classici Disney – Paperino sonnambulo, Topolino giardiniere, Casa dolce casa, Disastri in cucina, Pattinare che passione, Tutti a tavola (Rai2, ore 21.00)
-
Venerdì 26 dicembre: La bella e la Bestia (2017) (Rai3, ore 21.45)
-
Venerdì 26 dicembre: Principe azzurro cercasi (Rai1, ore 0.05)
-
Venerdì 26 dicembre: Un ciclone in casa (2003) (Rai2, ore 0.00)
-
Venerdì 26 dicembre: I Mitchell contro le macchine (Rai2, ore 1.55)
-
Domenica 28 dicembre: L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri (Rai Gulp, ore 20.30)
-
Lunedì 29 dicembre: Space Jam (Italia 1, ore 13.55)
-
Lunedì 29 dicembre: Vita da gatto (Rai3, ore 21.20)
-
Martedì 30 dicembre: La casa dei fantasmi (Rai2, ore 21.20)
-
Martedì 30 dicembre: Mamma ho perso l’aereo (Italia 1, ore 21.20)
-
Mercoledì 31 dicembre: Lilli e il Vagabondo (1955) (Rai2, ore 21.20)
-
Mercoledì 31 dicembre: Jumanji – The Next Level (Rai2, ore 22.45)
-
Mercoledì 31 dicembre: Il mistero della casa del tempo (Rai2, ore 0.50)
-
Giovedì 1° gennaio: Lassie torna a casa (Rai1, ore 17.05)
-
Giovedì 1° gennaio: Biancaneve e i sette nani (1937) (Rai1, ore 21.30)
-
Giovedì 1° gennaio: Jurassic Park – La rinascita (Sky Cinema Uno, ore 21.15)
-
Giovedì 1° gennaio: Biancaneve (2012) (Rai1, ore 23.10)
-
Venerdì 2 gennaio: Lassie – Una nuova avventura (Rai1, ore 17.05)
-
Venerdì 2 gennaio: Crudelia (Rai2, ore 21.30, prima TV)
-
Sabato 3 gennaio: Tom & Jerry (Italia 1, ore 14.15)
-
Sabato 3 gennaio: Il giro del mondo in 80 giorni (2004) (TV2000, ore 21.10)
-
Sabato 3 gennaio: Il ragazzo che diventerà re (Italia 1, ore 23.10)
-
Lunedì 5 gennaio: Il ragazzo e l’airone (Rai3, ore 21.20)
-
Martedì 6 gennaio: Genitori in trappola (Rai2, ore 21.30)
-
Martedì 6 gennaio: Togo – Una grande amicizia (Rai2, ore 22.45)
-
Martedì 6 gennaio: The Land of Dreams (Rai3, ore 21.20, prima TV)
-
Martedì 6 gennaio: La Befana vien di notte (Rai Movie, ore 21.10)
-
Martedì 6 gennaio: La Befana vien di notte 2 – Le origini (Rai Movie, ore 22.50)