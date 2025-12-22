Natale 2025, film e cartoni animati da non perdere su Rai e Mediaset: la prog...

Natale 2025, film e cartoni animati da non perdere su Rai e Mediaset: la prog...

Con l’arrivo delle festività natalizie, la TV torna a essere protagonista delle serate in famiglia. Anche nel Natale 2025 Rai, Mediaset e Sky rinnovano una tradizione ormai consolidata, proponendo un’ampia selezione di film Disney, cartoni animati e titoli per grandi e piccoli, distribuiti tra la vigilia, i giorni di festa e l’Epifania. Ecco tutti i dettagli e l’elenco completo.

Natale 2025 in TV tra tradizione e intrattenimento per tutta la famiglia

Durante il periodo natalizio 2025, la televisione conferma il suo ruolo centrale come punto di ritrovo familiare, proponendo una programmazione pensata per accompagnare spettatori di tutte le età. I palinsesti delle principali reti puntano su un mix collaudato di classici Disney, film d’animazione, remake in live action e titoli cult delle feste, distribuiti tra la vigilia di Natale, il giorno di Natale, Capodanno e l’Epifania.

Una scelta che rispecchia una tradizione ormai consolidata, in cui il cinema per famiglie diventa parte integrante dell’atmosfera natalizia, offrendo momenti di condivisione, nostalgia e intrattenimento leggero, ideale per le serate trascorse in casa durante le vacanze.

Cartoni animati in TV per Natale 2025: la programmazione Rai, Mediaset e Sky

Dai classici senza tempo Disney ai remake in live action e alle anteprime TV, ecco tutti i titoli imperdibili da seguire durante il periodo delle festività che stanno per arrivare: