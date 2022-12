Casa Batlló, tour culturale: esperienza immersiva nel mondo di Gaudì

Se state pensando di fare un viaggio a Barcellona, non potete non organizzare una visita di Casa Batlló, per immergervi completamente nel mondo di Gaudì. Questa meraviglia spagnola, con oltre 2.000 mq di esposizione, è diventata patrimonio mondiale dell’Unesco e, dopo essere stata rinnovata, ha deciso di puntare anche sulla tecnologia avanzata, per coinvolgere ancora di più i suoi ospiti. Non sarà un viaggio normale alla scoperta del genio di Gaudì, sarà molto di più. Non si tratta di visitare una mostra o semplicemente osservare un’opera d’arte. Casa Batlló regala molto di più ai suoi ospiti, un’esperienza immersiva basata sui cinque sensi, per un viaggio culturale ricco di forti emozioni. La proposta culturale è arricchita dall’intelligenza artificiale e dalla realtà aumentata, per un viaggio tra immagini, suoni, musica e sensazioni vissute sulla propria pelle. Visitando Casa Batlló scoprirete proiezioni volumetriche, sensori di movimento, suoni, spazi immersivi unici al mondo e proposte in grado di coinvolgere i vostri cinque sensi, offrendo un’esperienza completa. L’arte di Gaudì sarà la protagonista indiscussa, ma potranno diventarlo anche i visitatori, che avranno modo di vivere un’esperienza diversa da quelle a cui sono abituati, rimanendo sicuramente a bocca aperta per lo stupore.

Casa Batlló: un viaggio tra arte ed emozioni

Questo tour culturale consente ai visitatori di scoprire la bellezza delle opere di Gaudì, ma in modo sicuramente diverso, più coinvolgente ed emozionante. Grazie alla tecnologia avanzata si entrerà in stanze immersive, scoprendo contenuti di realtà virtuale, dipinti che prendono vita e si muovono e anche colonne sonore perfette per questo viaggio. La visita parte da Gaudí Dôme, una sala immersiva con oltre 1000 schermi per presentare le origini della genialità dell’artista, fin da quando era bambino. Verrà mostrato anche il suo rapporto con la natura, lasciando percepire ai visitatori l’ispirazione che l’artista ha sentito dentro quando ha intrapreso il suo percorso artistico. Continuando la visita si vedranno le straordinarie bellezze dell’architettura della Barcellona del ‘900, ma si scopriranno anche tante storie interessanti, con una colonna sonora davvero suggestiva. Grazie ad un tablet con realtà virtuale i visitatori potranno realmente osservare ciò che la storia vuole raccontare, entrando a tutti gli effetti nel mondo dell’arte, con la meravigliosa opportunità di vedere i dipinti prendere vita. Spettacolare anche la terrazza di Casa Batlló, da cui si potrà ammirare Barcellona dall’alto. Sono presenti numerose attrattive che lasceranno incantati tutti i visitatori, che finiranno il loro percorso nel Gaudì Cube, installazione immersiva che permette di entrare all’interno della mente dell’artista. Il primo cubo LED a sei facce, unico al mondo. Un’opera pionieristica di ingegneria in grado di cambiare la percezione della realtà.