Casa: Silvestri (M5S), 'da governo clamoroso dietrofront su caro affitti'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "Il governo Meloni è riuscito a fare l'impensabile e a collezionare un'altra clamorosa figuraccia. Dopo i roboanti annunci sui 660 milioni da destinare al caro affitti, è arrivato un nuovo dietrofront e in commissione l'esecutivo ha ritirato il suo emendamento con il quale dare supporto agli studenti costretti a pagare costi esorbitanti per un letto. Tra l'altro, a rendere il tutto ancor più ridicolo, c'è che quello del governo Meloni era un vero e proprio bluff visto che quelle annunciate e poi ritirate, non erano nuove risorse, ma quelle già previste nel PNRR. Purtroppo il governo sceglie di vivere di sola retorica, ma al Paese serve la sostanza". Lo afferma Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera.