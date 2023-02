Casaferro dice addio a Don Giovanni Toscano, amato parroco

Lutto e cordoglio a Casaferro, la cui comunità dice addio a Don Giovanni Toscano, amato parroco.

La frazione di Marigliano, comune dell’hinterland di Napoli, è sconvolta dal dolore per la perdita del sacerdote amato da tutti. Don Giovanni Toscano era il parroco di Santo Stefano Protomartire e da quanto si apprende il sacerdote era malato da tempo.

Addio a Don Giovanni Toscano

Il prelato è spirato all’ospedale di Cicciano dove era ricoverato da diversi giorni. I funerali di Don Giovanni sono stati strazianti e si sono tenuti presso la parrocchia di Casaferro, celebrati dal Vescovo di Nola Francesco Marino.

Ci sono stati momenti di vera commozione nel ricodare la figura del defunto che ha lasciato un ricordo vivissimo nei cuori del fedeli alle porte di Napoli.

Il cordoglio sui social: “Servo discreto del Signore”

E i social si sono riempiti in poco tempo di messaggi di sincero cordoglio e dolore fortissimo per la scomparsa di un sacerdote dai tratti umani eccezionali. Il parroco era stimato infatti da tutta la comunità per quel suo carattere dolce e comprensivo che ne faceva un amato uomo di Dio.

Un uomo definito “servo fedele e discreto del Signore, possa godere della pace eterna. Ci mancherai, don Giovanni”.