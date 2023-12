Caserta, cadavere di una donna trovato in un baule a Mondragone: sequestrata l'abitazione

Scoperta macabra a Mondragone. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un baule.

Una macabra scoperta è stata fatta a Mondragone, nel casertano. Qui il cadavere di Concetta Infante, un’anziana donna di 77 anni, è stato ritrovato all’interno di un baule situato nella camera da letto in un appartamento al decimo piano dei Palazzi Cirio. Stando a quanto si apprende, il corpo della donna era in avanzato stato di decomposizione e il decesso potrebbe essere avvenuto circa un mese e mezzo fa. Sulle cause della sua morte è giallo.

Trovato cadavere di una donna in un baule a Mondragone: la scoperta

A lanciare l’allerta è stata una delle figlie dell’anziana che si sarebbe recata nell’appartamento della madre in quanto negli ultimi tempi non sarebbe riuscita a mettersi in contatto con quest’ultima. Si sarebbe quindi fatta condurre dall’odore del cadavere nella camera da letto dell’abitazione. Da qui la scoperta più drammatica: il corpo della madre era stato sigillato e posto all’interno di un baule. Con la settantasettenne viveva un’altra figlia.

Le cause del decesso

Nel frattempo, rimangono sconosciute le cause del decesso. Non è chiaro, infatti, se possa essere stata uccisa e sia invece deceduta per cause naturali e nascosta solo successivamente. Sulla vicenda è stata avviata un’inchiesta. Il cadavere della donna è stato trasferito all’Istituto di Medicina legale di Caserta. L’abitazione è stata messa in stato di sequestro.