Questa mattina i carabinieri di Torino hanno arrestato un uomo con l’accusa di omicidio a seguito del ritrovamento del cadavere di Massimo Lodeserto, scomparso il 30 agosto.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento del corpo del 58enne scomparso è avvenuto questa mattina a Torino, nella cantina di uno stabile in via San Massimo, in pieno centro. In quello stesso stabile abita l’uomo che è stato arrestato.

Le indagini per ritrovare Lodeserto sono iniziate quest’estate e hanno portato alla perquisizione delle cantine. Qui, un cane dell’Arma ha fiutato il cadavere sotto alcune masserizie. La cantina dov’è stato trovato il corpo non appartiene al sospettato, mentre la vittima era residente a Torino, ma non in quel palazzo. A intervenire sul posto anche i cinofili di Bologna, specializzati proprio nella ricerca di cadaveri.

Stando ai primi accertamenti sembra che Lodeserto indossasse gli stessi abiti del giorno della scomparsa. Sembra inoltre che l’uomo sia stato ucciso a martellate.

Il possibile movente

Massimo Lodeserto, la cui denuncia di scomparsa era stata fatta dal fratello, e l’uomo arrestato per il suo omicidio si frequentavano. Sembra che il probabile motivo del delitto possa essere di natura economica.