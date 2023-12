Un uomo disabile di 55 anni ha denunciato il figlio 28enne per violenze e maltrattamenti.

La richiesta di aiuto

Una telefonata, effettuata la mattina del 3 dicembre, ha portato gli agenti della polizia di Reggio Emilia a intervenire in un’abitazione. Nella telefonata un uomo accusava il figlio, che coabita con lui, di violenze.

Giunti sul posto gli agenti, mentre interrogavano la vittima, hanno notato il figlio chiudersi a chiave in una stanza. Il 28enne ha opposto resistenza per alcuni minuti, rifiutandosi di aprire la porta come ordinato dagli agenti. Quando ha infine deciso di aprire, si è scagliato contro i poliziotti, insultandoli e cercando di colpirli con calci e pugni. Gli agenti sono riusciti a calmarlo e a portarlo in caserma. Ora il 28enne si trova in stato di libertà con una denuncia per maltrattamenti in famiglia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Le accuse del 55enne

Il padre, affetto da disabilità, ha raccontato ai poliziotti che negli ultimi giorni il figlio si era lasciato andare a minacce, intimidazioni e maltrattamenti nei suoi confronti. Racconta che a volte gli nascondeva il cibo e altre volte staccava la corrente per lasciarlo al buio. Rivela anche di essere stato chiuso in una stanza senza telefono per non poter chiamare i soccorsi.