Caso Gruber – Giordano, la Lega presenterà una segnalazione all’ordine contro la giornalista

Il caso Gruber Giordano continua con la Lega che decide di segnalare la conduttrice di Otto e mezzo all'ordine dei giornalisti.

Il caso tra Lilli Gruber e Mario Giordano sembra essere destinato a non spegnersi. Tutto era iniziato con la giornalista che durante un evento pubblico aveva imitato la voce del conduttore di Fuori dal coro che, vedendo il video, aveva replicato dicendo di non sentire la Gruber come sua collega.

Una serie di botta e risposta che hanno attirato naturalemente anche le attenzione della politica. L’ultima a schierarsi e la Lega di Matteo Salvini che decide di giocare dalla parte di Giordano e annuncia di essere intenzionata a presentare una segnalizione contro la Gruber all’ordine dei gionalisti.

Lega, segnalazione contro la Gruber per il caso Giordano

“Che brutta pagina per il giornalismo italiano – ha scritto il leader del Carroccio sui social a margine del video della risposta di Giordano – Solidarietà all’amico Mario Giordano per gli ignobili attacchi ricevuti (da chi professa il politically correct per giunta!)“.

Quanto alla segnalzione all’ordine dei giornalisti, Salvini ha chiarito che l’obiettivo è quello di chiedere all’organo regionale in cui è iscritta la Gruber una valutazione sulla conduttrice di La7 al fine di verificare “la sussistenza o meno della violazione del codice professionale”.

