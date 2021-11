Mario Giordano lancia una stoccata a Lilli Gruber: “Orgoglioso di non essere un tuo collega”

Una puntata al fulmicotone quella di "Fuori dal coro", dove il presentatore Mario Giordano ha replicato a una precisa dichiarazione di Lilli Gruber

La puntata di “Fuori dal coro” di martedì 16 novembre è stata a dir poco scoppiettante. Nell’accogliere i telespettatori con il cartonato di Lilli Gruber, Mario Giordano ha infatti voluto replicare alla provocazione della conduttrice di Otto e mezzo. Subito è stato mostrato un video dove la giornalista, insieme ad altri ospiti, è stata chiamata a rispondere alla domanda: “Ritenete Mario Giordano un vostro collega?”.

Lilli Gruber commenta Mario Giordano

La risposta della Gruber, “No, per me Mario Giordano non è un collega”, è stata chiara e inequivocabile, anche se forse sarebbe stato meglio spiegarla in altri termini.

Cara #LillyGruber a noi la voce di @mariogiordano5 piace molto perché è l’unica @Fuoridalcoro ! Schiatta d’invidia e inchinati davanti a un VERO GIORNALISTA! — anto61 (@Signorasinasce) November 16, 2021

La Gruber resti pure al suo #Ottoemezzo, non arriverà mai al 110 e lode di una grande persona e ottimo giornalista come Lei, Giordano. Buona notte a voi tutti e, come sempre, chapeau! — Tina🇮🇹 (@claudiantin) November 16, 2021

Avercene di Mario Giordano 👏👏La Gruber se ne faccia una ragione — Francesco 🇮🇹🖤 (@Frances59783651) November 16, 2021

Inutile dire che il fatto ha scatenato il putiferio sui social, dove moltissimi utenti si sono schierati nettamente dalla parte del giornalista Mediaset. Ammettendo infatti di avere una questa brutta voce che usa per urlare e cercare di risolvere qualche problema degli italiani, il conduttore ha così concluso la sua “difesa”.

Ci saranno altre repliche da parte della 64enne originaria di Bolzano?