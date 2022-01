Daniele Mondello ha voluto dedicare una canzone speciale al figlio Gioele, morto insieme alla madre Viviana Parisi, in occasione del suo compleanno.

Caso Viviana Parisi, il padre di Gioele dedica al figlio una canzone nel giorno del compleanno

“Con il cuore pieno di tristezza per la tua perdita, ma pieno di amore che riesce a tenere vivo con il tuo ricordo, ti auguro buon compleanno. Vorrei dedicarti questa canzone che ho composto per te e che chiamerò ‘Angelo Biondo’” ha scritto il padre del piccolo Gioele. “Per molti è un giorno come altri, ma per me è una data che ha significato tanta gioia e adesso tanta tristezza. Ricordo ancora quel 16 gennaio, quando sei arrivato al mondo.

Piccolo mio quel giorno la mia vita e quella della mamma è cambiata. Sono passati 6 anni dalla tua nascita, ma anche due dalla tua perdita… ormai l’orologio della mia vita si è fermato a quel momento in cui tu e la mamma siete spariti” ha scritto Daniele Mondello nel suo ultimo post.

Daniele Mondello ha condiviso foto e video del piccolo Gioele, con sottofondo la canzone che ha voluto dedicargli.

Sul finale ha inserito una foto di madre e figlio con la scritta “Verità e Giustizia per Viviana e Gioele. Tutta Italia vuole la verità“. L’uomo ha manifestato tutto il dolore per la sua perdita, chiedendo di far luce su questa vicenda ancora avvolta nel mistero. “È già il secondo anno che mi tocca vivere questa giornata, in cui dovrei festeggiare il compleanno di mio figlio, con un enorme tristezza.

Anno dopo anno è una coltellata continua che mi distrugge, ma il tuo ricordo riesce in qualche modo a rassicurarmi perché non posso smettere di pensare a quando mi dicevi che sono il tuo supereroe. Ciò che però so è che lo sei sempre stato tu per me, mi hai cambiato, mi hai fatto capire che sarei stato all’altezza di compiere una missione così importante come quella di essere padre. Amore mio sei tu il mio supereroe” ha aggiunto.

“Il dolore, la rabbia e il senso di vuoto che ho dentro di me mi sta logorando, questa sensazione mi sta distruggendo pian piano ogni giorno. Più passano i mesi e più il dolore aumenta, credevo fosse il contrario, che il tempo rimarginasse le ferite ma non è così, le ferite sono aperte e fanno male” ha scritto ancora Daniele Mondello. “Vedere ogni giorno le foto, i video e tutto quello che mi ricorda mio figlio Gioele, e immaginare quello che hanno fatto ad un povero bambino di 4 anni mi disarma, mi abbatte e mi chiedo come qualcuno possa ancora tacere dopo tutto questo tempo! Ma ho ancora tanta forza per combattere e andare avanti per cercare la vera verità!” ha concluso.