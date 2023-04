Apprezzamenti troppo pesanti nei confronti di una ragazza hanno scatenato una rissa, davanti alla discoteca Arya’s di via Staizza a Castelfranco Veneto.

Castelfranco, apprezzamenti eccessivi ad una ragazza: rissa davanti alla discoteca Arya’s

Un apprezzamento troppo pesante e un livello di alcol un po’ elevato hanno scatenato una rissa. Sono volati pugni e spintoni nel parcheggio della discoteca Arya’s di via Staizza a Castelfranco Veneto. Hanno partecipato più di una decina di giovani, che sono scappati prima dell’arrivo dei carabinieri. Gli agenti sono riusciti ad identificare tre persone, due 20enni e un 25enne. Si tratta di una ragazza italiana, probabilmente la destinataria degli apprezzamenti, di un suo coetaneo italiano, e di un ragazzo di origini nord africane. Sono rimasti tutti e tre lievemente feriti.

I carabinieri stanno indagando e grazie alle telecamere vogliono risalire all’identità di tutti coloro che hanno partecipato alla rissa. A chiamarli sono stati i gestori della discoteca. Gli animi si erano già scaldati nel locale, ma non era accaduto nulla di concreto. La situazione è poi degenerata nel parcheggio a causa degli apprezzamenti rivolti alla ragazza.

Rissa fuori da una discoteca: la dinamica

Un amico della ragazza ha spinto chi le aveva mancato di rispetto e questo ha dato il via alla rissa. Secondo alcuni racconti dei testimoni, circa una decina di giovani hanno iniziato a picchiarsi, per poi scappare prima che arrivassero i carabinieri. Il bilancio, come detto, è di tre feriti lievi a causa delle contusioni riportate nella rissa. Gli agenti li hanno identificati ma non sono scattate denunce per il momento. Ora stanno cercando di risalire a tutti i partecipanti.