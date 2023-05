Castione, collisione in rotonda: grave un centauro 85enne

Violento urto sulle strade della Svizzera, dove a Castione si è verificata una collisione in rotonda per la quale è grave un centauro 85enne. Da quanto si apprende l’incidente stradale avvenuto in Canton Ticino ha visto l’anziano ferito centrato da una vettura in transito. I media spiegano che l’uomo versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

Collisione in rotonda, grave un centauro

Sono scattati i soccorsi per un centauro vittima dell’incidente verificatosi oggi, poco prima delle 12, a Castione. Una prima ricostruzione dell’accaduto affidata alle forze dell’ordine spiega che un’automobilista 48enne svizzera e residente nella regione stava percorrendo via Cantonale in direzione di Arbedo. Ad un certo punto e per cause da stabilire in corso di indagine all’interno della rotatoria l’auto è andata a collidere con una moto guidata da un 85enne svizzero. L’uomo sarebbe poi risultato domiciliato nel Canton Grigioni. L’urto è avvenuto tra la parte laterale sinistra della vettura e la parte laterale destra del motoveicolo.

L’arrivo dei soccorritori di Bellinzona

Dopo il sinistro sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia cantonale e, in ausilio, quelle della Polizia Città di Bellinzona. Sul fronte sanitario invece sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza all’ospedale. Pare che l’85enne abbia riportato ferite severe, ma per fortuna non tali da metterne in pericolo la vita.