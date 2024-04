Drammatico incidente domestico nel catanese. Per la donna non c'è stato nulla da fare.

Un drammatico incidente domestico è avvenuto a Caltagirone, in provincia di Catania. Una donna di 46 anni ha perso prematuramente la vita a seguito di un’esplosione causata da una pentola a pressione che era stata lasciata sul fuoco. Il fatto era stato preceduto solo pochi giorni fa dalla morta di una donna di 66 anni a causa di una moka, anche in questo caso esplosa.

Catania, morta madre di 46 anni: il fatto

La vittima, era una madre pakistana di 46 anni e con nove figli. Il fatto è avvenuto intorno alle 9 del mattino del 10 aprile nel quartiere di Acquanuova-Madonna del Ponte a Caltagirone. Sul luogo della tragedia sono giunti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Caltagirone, oltre che gli uomini della Polizia di Stato. Avviate le indagini.

Il precedente

Solo lo scorso 6 aprile, a Palermo, la sessantaseienne Lucia Taormina era morta dopo che una moka era esplosa, La donna, ex insegnante e in pensione, era stata ritrovata priva di coscienza dal marito. Trasportata in ospedale, la sessantaseienne aveva riportato ustioni e diverse lesioni. Non c’era stato tuttavia nulla da fare. La morte è sopraggiunta circa 24 ore dopo l’avvenuto ricovero.