Simona Ventura ha dovuto fare delle scelte difficili quando ha ricevuto la proposta di Mediaset per tornare come opinionista a L’Isola dei Famosi. La conduttrice, infatti, aveva già altri impegni con la Rai. Impegni che, per accettare il contratto con Canale 5, ha dovuto annullare. Tra questi, la conduzione del nuovo reality L’Ignoto, previsto per il prime time di Rai2, che alla fine è stato affidato a un altro duo, Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli.

La decisione, però, non è stata senza conseguenze. Simona Ventura ha dovuto accettare un significativo taglio del suo compenso con la Rai, come riportato da AdnKronos.

Simona Ventura, si parla di un taglio di compenso da parte della Rai?

La scelta di Simona Ventura di passare a Mediaset ha avuto un costo. La conduttrice ha dovuto rinunciare al programma L’Ignoto, il cui prime time era previsto su Rai2, e il suo contratto con la Rai è stato modificato di conseguenza. La decisione di accettare la proposta di L’Isola dei Famosi ha, infatti, comportato un abbassamento del compenso che la Rai aveva previsto per i suoi impegni. Nonostante il colpo al portafoglio, la conduttrice ha optato per un ritorno in Mediaset, dove il cachet è più alto. Una mossa che, evidentemente, ha considerato vantaggiosa, anche se ha dovuto fare i conti con un compromesso economico.

Simona Ventura, ecco le condizioni imposte dalla Rai

Oltre al taglio del compenso, la Rai ha posto altre condizioni per consentire a Simona Ventura di accettare il contratto con Mediaset. Una di queste riguardava la programmazione del reality: la Rai ha imposto che L’Isola dei Famosi non andasse in onda il lunedì sera, per evitare conflitti con Citofonare Rai2, che la conduttrice conduceva proprio la domenica. Ventura, infatti, aveva già ottenuto una deroga per poter essere presente come ospite fissa al Tavolo di Che Tempo Che Fa per le stagioni in corso e quella successiva. Un accordo che le ha permesso di continuare ad avere un ruolo importante in Rai, ma senza rinunciare alla visibilità su Mediaset.

La domanda, quindi, sorge spontanea: se L’Isola dei Famosi dovesse cambiare giorno di programmazione e andare in onda al lunedì, la conduttrice sarebbe costretta a scegliere tra i due impegni. Come reagirebbe la Rai se la sua unica opinionista venisse a mancare?